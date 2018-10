القاضي كافانو بنتصر على “التحرش”.. وترامب أول المهنئين

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي، السبت، تعيين القاضي بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعضوية المحكمة العليا.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون صوت بأغلبية 50 إلى 48 لصالح كافانو، من أصل 100.

وفي السياق نفسه، قال البيت الأبيض، إن كافانو “سيؤدي اليمين قريباً”.

ويشير التصويت بفارق ضئيل لصالح تعيين كافانو لعضوية المحكمة العليا إلى انقسام واضح إزاء الرجل الذي يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية قبل سنوات.

وقالت رئيسة الأقلية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي ، إنه كان “يوماً مفجعاً للنساء والفتيات والعائلات عبر أمريكا.”

كما أعلنت أنها ستقدم طلبًا للحصول على قانون حرية المعلومات حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع على الوثائق المرتبطة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مزاعم الاعتداء الجنسي ضد كافانوه.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2018