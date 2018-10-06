القاضي كافانو بنتصر على “التحرش”.. وترامب أول المهنئين

القاضي كافانو بنتصر على “التحرش”.. وترامب أول المهنئين

المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون صوت بأغلبية 50 عضوا لصالح كافانو مقابل رفض 48

المصدر: فريق التحرير

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي، السبت، تعيين القاضي بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعضوية المحكمة العليا.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون صوت بأغلبية 50 إلى 48 لصالح كافانو، من أصل 100.

وفي السياق نفسه، قال البيت الأبيض، إن كافانو “سيؤدي اليمين قريباً”.

ويشير التصويت بفارق ضئيل لصالح تعيين كافانو لعضوية المحكمة العليا إلى انقسام واضح إزاء الرجل الذي يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية قبل سنوات.

وقالت رئيسة الأقلية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي ،  إنه كان “يوماً مفجعاً للنساء والفتيات والعائلات عبر أمريكا.”

كما أعلنت أنها ستقدم طلبًا للحصول على قانون حرية المعلومات حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع على الوثائق المرتبطة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مزاعم الاعتداء الجنسي ضد كافانوه.

وكان الرئيس ترامب أول المهنئين لكافانو وقال في تغريدة على تويتر “أحيي وأهنئ مجلس الشيوخ الأمريكي لتأكيده على قاضينا العظيم ، القاضي بريت كافانو ، إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة”. “في وقت لاحق اليوم ، سوف أوقع على لجنة التعيين الخاصة به ، وسوف يؤدي اليمين الدستورية رسميا. مثير جدا!”

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