الادعاء التركي يفتح تحقيقًا في اختفاء جمال خاشقجي

الادعاء التركي يفتح تحقيقًا في اختفاء جمال خاشقجي

تقول أنقرة إن ليس هناك أدلة على أنه غادرها في حين تقول الرياض إنه غادر القنصلية في ذات اليوم.

المصدر: رويترز

ذكرت قناة إن.تي.في اليوم السبت أن الادعاء التركي فتح تحقيقًا في اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي الذي اختفى منذ أربعة أيام في إسطنبول.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع  وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، نشرت الجمعة إن السلطات السعودية ستسمح لتركيا بتفتيش القنصلية في إسطنبول، بعد أن صدرت عن السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة عن اختفائه.

ودخل خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء، لإجراء معاملة شخصية، وتقول الرياض إنه غادر القنصلية، بينما يزعم مسؤولون أتراك أنه لم يخرج بعد دخوله.

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