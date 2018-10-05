ألمانيا وبريطانيا توقعان اتفاقًا للتعاون الدفاعي

وقَّعت بريطانيا اتفاقًا للتعاون العسكري مع ألمانيا اليوم الجمعة يؤكد التزام لندن بالمساعدة بحماية أوروبا من التهديدات الأمنية المستقبلية، في وقت وصلت فيه مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي مرحلة حاسمة.

ولعل من أهم نقاط التفاوض لدى الحكومة البريطانية في محادثات الخروج من التكتل التوقع بأنها ستواصل لعب دور محوري في أمن أوروبا بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بصفتها الدولة الأكثر إنفاقًا على الدفاع.

وتتفوق القدرات العسكرية البريطانية بفارق كبير على قدرات أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي باستثناء فرنسا، كما أن أجهزتها الدبلوماسية والمخابراتية من بين الأفضل في أوروبا من حيث القدرات والموارد.

وقالت بريطانيا وألمانيا في وثيقة لم تأتِ على ذكر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي:”سنقوم بتعزيز الركيزة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي، وسنسهم في الأمن الأوروبي، وسنحسّن من مرونة أوروبا في مواجهة التهديدات الأمنية”.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون ونظيرته الألمانية أورسولا فون دير ليين الاتفاق في ثكنات الجيش البريطاني في بلدة زينيلاجرغرب ألمانيا.

وذكر الاتفاق:”نحن عازمون على تعميق علاقتنا وتقويتها لتحقيق أهدافنا الدفاعية والأمنية المشتركة.. وستعمل القوات البحرية والبرية والجوية معًا بشكل وثيق، وسيكون هناك تعاون في مجال المشتريات الدفاعية”.