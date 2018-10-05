وثائق محكمة: ملاح بالبحرية الأمريكية يعترف بإرسال مظاريف أثارت ذعرًا

أظهرت وثائق محكمة، أن ملاحًا بالبحرية الأمريكية عمره 39 عامًا، اعترف بإرسال مظاريف بريدية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين كبار آخرين، أثارت مخاوف من احتوائها على مادة الريسين السامة.

وقالت ميلودي ريدالش، المتحدثة باسم مكتب الادعاء الأمريكي، إنه ألقي القبض على وليام كلايد آلن بمنزله في لوجان بولاية يوتا يوم الأربعاء، وإن اتهامات ستوجه إليه اليوم الجمعة.

وبالإضافة إلى ترامب، أشارت وثائق المحكمة إلى أن من المعتقد أن آلن أرسل أيضًا خطابات تحتوي على بذور الخروع إلى مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي ووزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس العمليات في البحرية الأمريكية الأميرال جون ريتشاردسون.

وقال البيان إنه أرسل المظاريف بالبريد يوم 24 سبتمبر أيلول.

وذكرت السلطات، أنها اكتشفت الرسائل قبل أن تصل إلى وجهتها، وأن أحدًا لم يصب بأذى. وقال جهاز الأمن الداخلي الأمريكي إن الخطاب المرسل إلى ترامب لم يدخل قط البيت الأبيض.

والريسين يوجد بشكل طبيعي في حبوب الخروع، ولكن الأمر يستلزم اتخاذ إجراء معين لتحويله إلى سلاح بيولوجي.

ويمكن للريسين أن يسبب الوفاة خلال فترة ما بين 36 و72 ساعة من التعرض لكمية صغيرة في حجم رأس الدبوس. ولا يوجد ترياق معروف لهذا السم.

ولم تشر وثائق المحكمة إلى الدافع المحتمل في القضية التي رفعها ضابط بمكتب التحقيقات في ولاية يوتا.

ولم يتضح ما إذا كان آلن قد وكل محاميًا. وصدر أمر بحبسه إلى حين دفع كفالة قدرها 25 ألف دولار.

وخدم آلن في البحرية الأمريكية من أكتوبر تشرين الأول 1998 حتى أكتوبر تشرين الأول 2002، وترك الخدمة كملاح تحت التدريب، حسبما أفاد القسم الإعلامي بالبحرية الأمريكية.