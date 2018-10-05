فرنسا تنضم إلى متهمي روسيا بشن هجمات إلكترونية

المصدر: أ ف ب

انضمت فرنسا مساء الخميس، إلى القوى الغربية التي تتهم روسيا بتدبير سلسلة هجمات إلكترونية في كل أنحاء العالم، منددة بأعمال “خطيرة ومقلقة”.

وجاء في بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن “الوقائع المذكورة خطيرة ومقلقة”.

وأضاف البيان أن “فرنسا تعبر عن تضامنها الكامل مع حلفائها ومع المنظمات الدولية المستهدفة بهجمات كهذه”.

واتهمت بريطانيا وأستراليا الخميس، أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية بشن بعض أكبر الهجمات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، بينها هجوم على اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي الأمريكي خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2016.

وأكدت الدولتان أن أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية يمكنها فقط شن هجمات بهذا الحجم بأوامر من الكرملين.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وبغضب اتهامات مماثلة.

وأعلنت هولندا الخميس، أنها طردت في نيسان/ أبريل 4 عملاء روس بعدما أحبطت محاولتهم قرصنة مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

كما أعلن القضاء الأمريكي الخميس، أنه وجه اتهامًا إلى 7 عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية في الهجمات الإلكترونية التي نُسبت إلى الكرملين ونددت بها هولندا وبريطانيا وكندا وأستراليا.

كذلك، أعلنت كندا الخميس، أنه تم استهدافها بهجمات معلوماتية روسية، مشيرة إلى المركز الكندي لأخلاقيات الرياضة ووكالة مكافحة المنشطات العالميّة التي مقرها في مونتريال.