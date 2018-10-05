الصين تصف الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية بـ”السخيفة”

المصدر: أ ف ب

رفضت الصين، الجمعة، الاتهامات التي وجهها لها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، واصفة إياها بأنها “غير مبررة وسخيفة”.

وقالت هوا شون يينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية في بيان: “ندعو الولايات المتحدة إلى تصحيح الخطأ الذي ارتكبته، وإلى التوقف عن اتهام الصين بلا أساس وتشويه سمعتها والإضرار بمصالح الصين وبالعلاقات الصينية الأمريكية”.

واتهم بنس الصين الخميس بـ”ممارسة العدوان في مجالات عدة بينها الأمن والتجارة”، وصور الصين على أنها “طرف شرير يتدخل في الانتخابات الأمريكية”.

وفي تأكيد لفكرة أطلقها أولاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، اتهم بنس الصين بـ”بذل مساع غير مسبوقة للتأثير على الرأي العام الأمريكي قبل انتخابات منتصف الولاية المهمة في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل”.

وقال بنس في كلمة في معهد هدسون المحافظ في واشنطن: “أقولها صراحة إن رئاسة الرئيس دونالد ترامب ناجحة. الصين تريد رئيساً أمريكياً غيره”.

وأضاف: “لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الصين تتدخل في الديموقراطية الأمريكية”.

ويأتي هجوم الإدارة الأمريكية على الصين بينما يجري تحقيق فيما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع روسيا لترجيح كفة انتخابات الرئاسة لصالحه في 2016.