أردوغان: أرى بوادر دخول الاتحاد الأوروبي بمرحلة تفكك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، إنه يتفق مع التوقعات التي تتحدث عن اقتراب الاتحاد الأوروبي من نهايته ودخوله مرحلة التفكك.

جاء ذلك جاء في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال الجلسة الختامية لـ”المنتدى الفكري” الذي نظمته القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية “تي آر تي وورلد”، في مدينة إسطنبول.

وردًا على سؤال حول آراء تتحدث عن بوادر اقتراب الاتحاد الأوروبي من نهايته ودخوله مرحلة التفكك، قال أردوغان: “أنا أيضًا أرى تلك البوادر”.

وتابع: “إذا كان الاتحاد يقترب فعلًا من نهايته، فإنني أرى أنه يتعين علينا أن نحدد مسارنا فورًا”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “يماطل تركيا في مسألة انضمامها إليه منذ العام 1963 وحتى العام الحالي”، مشددًا على رفضه لـ”هكذا ظلم”، على حد تعبيره.

وحول ما إذا كانت أنقرة تمتلك خطة للحفاظ على بقاء الاتحاد، قال الرئيس التركي: “لم لا؟ فنحن لم نخلق لتفكيك الاتحاد الأوروبي، وإنما لدينا الكثير مما يمكن أن نضيفه له”.

وتحدث أردوغان عن وجود “علاقة طردية” بين قوة الاتحاد الأوروبي وقوة تركيا.

لكنه حذر من “مراوحة مفاوضات الانضمام مكانها”، وقال بهذا الخصوص: “في حال استمر الوضع على هذه الشاكلة فإن أنقرة قد تلجأ إلى استفتاء شعبي حول الانضمام من عدمه”.