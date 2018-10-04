باكستان تأمر 18 منظمة غير حكومية دولية بالمغادرة

ذكرت منظمة “أكشن إيد” الخيرية، الخميس، أن باكستان أمرت 18 وكالة إغاثة دولية بإيقاف عملياتها ومغادرة البلاد، فيما سيكون أحدث إجراء تتخذه إسلام أباد ضد الجماعات الممولة من الخارج.

وتقدمت المنظمة و17 منظمة إغاثة أجنبية أخرى باستئناف ضد أوامر بالطرد صدرت العام الماضي بحق 27 منظمة غير حكومية إجمالًا، معظمها يعمل في مجال حقوق الإنسان.

ووصف بيان أصدرته المنظمة الخطوة بأنها “هجوم على المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان”.

وقال عبد الخالق، مدير المنظمة في باكستان، إن الوزارة لم تقدم سببًا لقرارها، مضيفًا أن مسؤولًا بوزارة الداخلية قال له اليوم: إن “جميع المنظمات الثمانية عشر قدمت التماسها لحكومة باكستان ورفضنا التماساتها جميعًا”.

كما قالت منظمة “أكشن إيد”، التي تركز على التعليم والحد من الفقر وحقوق الإنسان ومقرها جوهانسبرغ، إنها تلقت إخطارًا بالطرد من وزارة الداخلية الباكستانية.

ولم يمنح الإخطار حق استئناف القرار، لكنه يسمح بدلًا من ذلك لجماعات الإغاثة “بمعاودة التقدم للتسجيل، بعد ستة أشهر”.

وتعمل معظم الجماعات على قضايا حقوق الإنسان، واتهمها أمر سابق بالتوقف عن العمل باتباع “جدول أعمال مناهض للدولة”.