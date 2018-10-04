روسيا تتهم الولايات المتحدة بقتل جورجيّين في اختبارات أسلحة جرثومية

المصدر: ا ف ب

اتهمت روسيا، يوم الخميس، الولايات المتحدة بأنها تجري سرًا اختبارات جرثومية في مختبر في جمهورية جورجيا السوفياتية السابقة، مؤكدة أن أكثر من سبعين مواطنًا جورجيًا قضوا في هذه التجارب الأمريكية.

وقالت موسكو: “إن الاختبارات تجري في مركز ريتشارد لوغار الذي دشن في 2011 في قرية الكسيفكا، ويتولى البنتاغون تمويله بشكل كامل”.

وأكد الجيش الروسي، في تقرير عرضه في مؤتمر صحافي في موسكو، أن الموظفين الأمريكيين في هذا الموقع يتمتعون بحصانة دبلوماسية، ولا يمكن للسلطات الجورجية أن تخضعهم للمراقبة.

وأورد الجيش أنه يستند في ذلك إلى معلومات سلمها الجورجي ايغور جورغادزي، الذي كان وزيرًا لأمن الدولة بين العامين 1993 و1995.

وأوضح المركز الوطني الجورجي لمراقبة الأمراض والصحة العامة أن “عمل المركز المذكور مخصص بشكل تام لحماية السكان على الصعيد الصحي”.

وأضاف التقرير، الذي عرضه الجنرال ايغور كيريلوف، أن هذه الوثائق “تؤكد مخاوفنا المتصلة بتحركات غير قانونية للولايات المتحدة في جورجيا، تشمل محاولات للالتفاف على بعض بنود اتفاق حظر الأسلحة الجرثومية”.

وتابع أن مختبر لوغار أخضع مواطنين جورجيين لاختبارات أدت إلى وفاة 73 منهم، وذلك تحت ستار تلقي علاج طبي.

وأوضح أن مختبرات مماثلة موجودة في أوكرانيا وأذربيجان وأوزبكستان، غالبًا “قرب حدود روسيا والصين”.

لكن البنتاغون رفض هذه الاتهامات، مؤكدًا أن مركز لوغار هو “مركز طبي” لا يتضمن منشآت أمريكية.

وسارعت جورجيا من جانبها إلى الرد على هذه الاتهامات، ووصفها وزير الصحة بأنها “عبثية”.