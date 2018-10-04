أردوغان: تركيا لن تغادر سوريا قبل إجراء انتخابات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا لن تغادر سوريا قبل أن يجري الشعب السوري انتخابات.

وقال أردوغان أمام منتدى في إسطنبول: “عندما يجري الشعب السوري انتخابات، سنترك سوريا لأصحابها بعد أن يجروا انتخاباتهم”.

واتفق أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين مقاتلي المعارضة والحكومة في شمال سوريا.

ولتركيا وجود في منطقة عفرين في شمال غرب سوريا وإلى الشرق منها حول جرابلس، حيث دخلت لهناك؛ لطرد تنظيمي داعش ووحدات حماية الشعب الكردي من الشريط الحدودي، كما أعلنت سابقًا.