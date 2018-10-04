غرامات بالجملة على فضائيات تركية بسبب انتقاداتها المستمرة لأردوغان

أعلنت هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون في تركيا فرض غرامات مالية كبيرة، لم تحددها، على ثلاث شبكات مرئية لانتقاداتها المستمرة لحكومة العدالة والتنمية التي يتزعمها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الهيئة الحكومية التركية، في بيان اليوم الخميس، إن “قنوات هالق (halk) وهي (ناطقة بلسان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد)، وفوكس (FOX) وتالا (Tele 1) (مستقلتان)، دأبت على نشر أخبار مغلوطة وتقارير تحض على الكراهية بهدف تحريض المواطنين ضد حكومتهم”.

ونوَّهت إلى أن “شبكة تالا واحد، وخلال برنامجها المعنون (18 دقيقة)، وجهت اتهامات، وصفتها بالباطلة، لحكومة العدالة والتنمية بغض الطرف عن عناصر لتنظيم داعش وأصوليين إسلاميين، بيد أنهم لا يزالون يتحركون داخل الأراضي التركية بحرية وينطلقون منها للمدن السورية والعكس”.

ووفقًا للرقابة، فإن البرنامج لم يكتف بذلك فحسب بل زعم أن “القصر الرئاسي في أنقرة مستمر بدعم جبهة النصرة في سوريا وهو محض افتراء”.

أما فوكس و(هالق) فاكتفى البيان بتوبيخهما بعبارات عامة، شملت تركيزهما فقط على السلبيات دون الأيجابيات، غير أن الحقيقة استنادًا إلى ما ذكرته صحيفة “جمهوريت”، هي أن الأولى أي فوكس انتقدت إقامة مستشفى حكومي في مارسين المطلة على المتوسط ، بعيدًا عن وسط المدينة وفوق هضبة (تبة) مرتفعة يصعب الوصول إليها من قبل المواطنين العاديين الذي لا يملكون سيارات خاصة، فضلاً عن أنهم أصلاً مرضى ومنهم عجائز وكبار بالسن ينشدون العلاج وليس المتاعب والإجهاد.

وبررت الشبكة “المشاغبة”، طبقًا لوصف حزب العدالة الحاكم، صمت الجهات المعنية على مخالفات البناء، كون المقاول الذي رست عليه مناقصة التشييد من المقربين لأردوغان، وبخصوص شبكة هالق هو لتلميحاتها المتكررة عن فساد عائلة الرئيس.