ميركل تزور النصب التذكاري لمحارق النازية بالقدس (صور)

زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل النصب التذكاري لمحارق النازية في القدس، اليوم الخميس، وقالت إن ألمانيا عليها مسؤولية التصدي لمناهضة السامية وألا تنسى محارق النازية.

وبدأت ميركل يومًا حافلًا بالاجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين وألمان بزيارة نصب ياد فاشيم إذ وضعت إكليلًا من الزهور على لوح حجري يحتوي على رماد ضحايا معسكرات الموت النازية.

وقالت ميركل متحدثة بالألمانية ومستخدمة الكلمة العبرية لمحارق النازية في ياد فاشيم “قبل نحو 80 عامًا ليلة المذبحة في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) واجه اليهود في ألمانيا كراهية وعنفًا لا يمكن تصورهما”.

وأضافت “على ألمانيا مسؤولية دائمة تتمثل في تذكر هذه الجرائم والتصدي لمناهضة السامية ورهاب الأجانب والكراهية والعنف”.

ووصلت ميركل إلى إسرائيل أمس الأربعاء في زيارة تستمر 24 ساعة في إطار محادثات سنوية على المستوى الوزاري بين ألمانيا وإسرائيل.

ويتعرض الحزب المحافظ الذي تتزعمه ميركل لضغوط من تصاعد عنف القوميين واليمينيين المتطرفين في ألمانيا الذي أثاره الغضب من قرارها استقبال أكثر من مليون طالب لجوء أكثرهم من المسلمين في 2015.

وتناولت ميركل العشاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته بالقدس، أمس الأربعاء، واتفق الزعيمان على إجراء المزيد من المناقشات، اليوم الخميس، من المتوقع أن تتركز على إيران وعملية السلام مع الفلسطينيين المتعثرة منذ فترة طويلة قبل أن يعقدا مؤتمرًا صحافيًا.

وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني قالت ميركل إنها لا ترى بديلًا معقولًا لحل الدولتين، وأبدت قلقها من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها.