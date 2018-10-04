في أزمة دبلوماسية متصاعدة.. أوكرانيا والمجر يتبادلان طرد السفراء

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، إنها طلبت من القنصل المجري مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، واتهمت القنصلية بإصدار جوازات سفر بشكل غير قانوني لمجريين عرقيين في أوكرانيا.

واتهمت أوكرانيا القنصل، المقيم في بلدة بيريهوف في غرب البلاد قرب الحدود مع المجر، بممارسة “أنشطة لا تتفق مع وضعه كموظف قنصلي”.

وطرد القنصل هو الأحدث في سلسلة خلافات دبلوماسية بين أوكرانيا والمجر أدت إلى تعهد المجر بتعطيل طموحات كييف للانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقالت الوزارة في بيان: “نأمل أن يمتنع الجانب المجري عن أي أفعال غير ودية تجاه أوكرانيا في المستقبل وألا ينتهك مسؤولوه القانون الأوكراني”.

وحذر وزير خارجية أوكرانيا بافلو كليمكين، في منشور على فيسبوك، أمس الأربعاء، من أن “الأحداث المحيطة بتوزيع الجنسية المجرية في بيريهوف، لنقل، لا تبعث على السعادة. بل تعقد العلاقات غير المثالية بالفعل بين البلدين”.

وكان تحرك أوكرانيا لإجبار المدرسين على استخدام اللغة الأوكرانية فقط في المدارس الثانوية دفع وزير خارجية المجر العام الماضي للقول بأن العلاقات الثنائية بلغت أدنى مستوياتها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وسعت أوكرانيا لتكامل أكبر مع أوروبا منذ الإطاحة برئيس مدعوم من موسكو في احتجاجات حاشدة عام 2014، وما تلاه من اندلاع تمرد انفصالي مدعوم من روسيا في شرق البلاد.

في المقابل، قال وزير خارجية المجر بيتر زيجارتو اليوم الخميس إن بلاده طردت القنصل الأوكراني في بودابست ردا على طرد كييف للقنصل المجري من مدينة بيريهوف الغربية.

وهدد زيجارتو في مؤتمر صحفي مجددا بعرقلة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.