مقتل 7 جنود أتراك وإصابة 3 آخرين في هجوم لمسلحين أكراد

قتل سبعة جنود أتراك وأصيب ثلاثة آخرون؛ إثر تفجير مسلحين أكراد لقنبلة على طريق في إقليم بطمان، جنوب شرق البلاد، وفق قول مصادر أمنية اليوم الخميس.

وذكر مكتب حاكم الإقليم، في بيان، أن مسلحين من حزب العمال الكردستاني فجّروا العبوة الناسفة أثناء مرور قافلة عسكرية في منطقة جرجوس في الإقليم، مشيرًا إلى أن الجيش بدأ عملية للقبض على الجناة.

ويشن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، تمردًا على الدولة منذ الثمانينيات.

وتفاقم العنف في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية منذ انهيار وقف لإطلاق النار عام 2015.

من ناحية أخرى قال الجيش التركي إن 13 من مسلحي الجماعة قُتلوا في غارات جوية بمنطقتي أفاسين- باسيان وزاب في شمال العراق، وفي إقليم سيرت بجنوب شرق تركيا في ضربات جوية خلال اليومين الماضيين.