تحسبًا لهجمات.. الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في محيط غزة

كشف الجيش الإسرائيلي، عن توجّه لتعزيز قواته بشكل واسع، في منطقة القيادة الجنوبية، التي تشمل قطاع غزة، وذلك بهدف منع انطلاق هجمات وعمليات تسلل من القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه “تقرّر تعزيز القوات بشكل واسع في منطقة القيادة الجنوبية، والاستمرار بالعمل بعزم لإحباط عمليات الإرهاب ومنع التسلل إلى إسرائيل في منطقة السياج الأمني بقطاع غزة”.

وأوضح أدرعي أن القرار جاء في إطار “تقييم الوضع الذي أقامه رئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، وباشتراك مسؤولين كبار من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي جاهز لمختلف السيناريوهات ويُحمّل حركة حماس “مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة ومنه”.

وينظم الفلسطينيون، منذ نهاية آذار/مارس مسيرات عند حدود قطاع غزة للمطالبة برفع الحصار عن القطاع؛ ما تسبَّب باستشهاد أكثر من 190 شخصًا نتيجة الاشتباك مع القوات الإسرائيلية.