خامنئي: إيران تواجه فترة حساسة وهكذا ستصفع أمريكا

قال الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في خطاب بثَّه التلفزيون الرسمي، إن إيران تواجه فترة حسّاسة بسبب التهديدات الأمريكيّة والمصاعب الاقتصاديّة.

وأضاف في الخطاب الذي حضره عشرات الآلاف من أفراد قوات “الباسيج” وقادة “الحرس الثوري” في استاد بطهران أن “إيران ستصفع الولايات المتحدة وستهزمها بهزيمة العقوبات”.

ووصف خامنئي الجهات والشخصيات السياسية التي تروّج للولايات المتحدة وتدعو للحوار معها بـ”الخونه وليسوا برجال دولة”، جاء ذلك في كلمة له اليوم بثها التلفزيون الرسمي أمام قوات التعبئة الشعبية “الباسيج” في استاد آزاد في طهران.

وقال خامنئي: “مَن يروّج في الداخل الإيراني للأعداء هو الخونة”، مضيفًا أن “أمريكا تريد تركيع الشعب الإيراني، وأن يستسلم لها، لكن ذلك لن يحصل، ومَن لا يعي عدائية أمريكا تجاهنا فهو ليس رجُلَ هذه المرحلة”.

وعدَّ خامنئي أعداء إيران بأنهم “حمقى”، منوهًا إلى أن “بعض المسؤولين الأمريكيين يعانون من خفة عقل، وسيتبيّن فشلهم وهزيمتهم في قادم الأيام، كما أن العقوبات الأمريكية ضد إيران سيكون مصيرها الفشل”.

ولفت المرشد الإيراني إلى أن المسؤولين في واشنطن يعيشون في أوهام بشأن إيران، وقال “سمعنا أن ترامب توقَّع عدم صمود إيران 3 أشهر وهي اليوم صامدة”، زاعمًا أن أمريكا تعرَّضت لهزيمة في لبنان وسوريا والعراق وستتعرض لهزائم في مناطق أخرى.

واعترف خامنئي بالمشاكل الاقتصادية المتفاقمة التي تمرُّ بها إيران، وقال: “لا شك أن لدينا مشاكلَ في اقتصادنا المعتمد على النفط بشكل كبير؛ لكن يجب السعي والعمل على القضاء على البطالة والفقر”.

وشهدت طهران -منذ الليلة الماضية- إجراءاتٍ أمنية وانتشارًا واسعًا لقوات الحرس الثوري مع بدء خطاب للمرشد خامنئي أمام حشد كبير من قوات الباسيج الذراع العسكرية للحرس الثوري.

وكان التوتر تصاعد بين إيران والولايات المتحدة بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي متعدّد الأطراف مع طهران، وأعاد فرض العقوبات عليها.