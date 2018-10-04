بريطانيا تتهم الاستخبارات الروسية بشن هجمات إلكترونية عالمية

اتهمت بريطانيا المخابرات العسكرية الروسية، يوم الخميس، بالوقوف وراء هجمات إلكترونية تهدف إلى تقويض الديمقراطيات الغربية.

وقال تقرير بريطاني استند إلى عمل المركز الوطني للأمن الإلكتروني، إن “المخابرات العسكرية الروسية (جي آر يو) تقف وراء مجموعة من الهجمات الإلكترونية الغرض منها تقويض الديمقراطيات الغربية من خلال نشر حالة من البلبلة في كل المجالات بدءًا بالرياضة والنقل وانتهاء بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016”.

وأضاف التقرير أنه “من شبه المؤكد أن المخابرات العسكرية الروسية كانت وراء هجمات باد رابيت الإلكترونية، وتلك التي تعرضت لها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عام 2017، وكذلك اختراق مواقع اللجنة الوطنية الديمقراطية الأمريكية في 2016، وسرقة رسائل بالبريد الإلكتروني من محطة تلفزيون مقرها بريطانيا في 2015”.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت: “أفعال الجي.آر.يو طائشة وعشوائية.. إنهم يسعون للتقويض والتدخل في الانتخابات في بلدان أخرى”.

وأضاف: “رسالتنا واضحة.. سويًا مع حلفائنا، سنكشف محاولات الجي.آر. يو لتقويض الاستقرار العالمي وسنرد عليها”.

ورغم أنه أقل شهرة من جهاز الأمن (كيه.جي.بي) الذي كان قويًا يومًا ما في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، فقد لعب جهاز المخابرات العسكرية الروسي دورًا رئيسًا في أحداث كبرى خلال القرن المنصرم بدءًا بأزمة الصواريخ الكوبية وانتهاء بضم شبه جزيرة القرم.

ولجهاز المخابرات العسكرية الروسية عملاء في أنحاء العالم، وهو يرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس الأركان العامة ووزير الدفاع. ولا يعلق جهاز المخابرات العسكرية علنًا على أعماله. وهيكل الجهاز وعدد العاملين به ومصادر تمويله من أسرار الدولة الروسية.

وتقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن ضباطًا من المخابرات العسكرية الروسية، استخدموا غازًا للأعصاب في محاولة اغتيال العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال، الذي عثر عليه فاقدًا الوعي في مدينة سالزبري في إنجلترا في مارس/ آذار الماضي. ونفت روسيا مرارًا هذه الاتهامات.

وبعد تسميم سكريبال اتفق الغرب مع التقييم البريطاني الذي يشير إلى مسؤولية المخابرات العسكرية الروسية، وشنت الدول الغربية أكبر حملة منذ ذروة الحرب الباردة لطرد روس قالت إنهم ضباط مخابرات يعملون تحت ستار دبلوماسي.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، سكريبال بأنه “حقير خان وطنه”.