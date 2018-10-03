خوفًا من تكرار هجوم الأهواز.. استنفار أمني إيراني قبيل خطاب لخامنئي في طهران

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، منذ مساء الأربعاء، انتشارًا أمنيًا كبيرًا خصوصًا في محيط ملعب آزادي (الحرية)، وذلك قبيل ساعات من خطاب للمرشد علي خامنئي أمام تجمع لقوات التعبئة (البسيج) التابعة للحرس الثوري.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية، أن “العشرات من القناصة انتشروا منذ مساء الأربعاء فوق عدد من المباني القريبة من ملعب آزادي”.

وقالت مصادر أمنية، إن “الحرس الثوري نشر 12 عسكريًا من قوات فيلق ولي الأمر الذي يتولى حماية خامنئي وقادة النظام، كما حلّقت طائرة هليكوبتر لتأمين الحماية لخامنئي خلال تواجده في ملعب آزادي”.

ونقل موقع “آمد نيوز” عن مصادر بالحرس الثوري قولها إن “الحرس سيقوم بعدة طلعات جوية خلال كلمة خامنئي خوفًا من حدوث خرق أمني”.

وأشارت المصادر إلى “نشر قوة خاصة تابعة لفيلق محمد رسول الله، الذي يتولى حماية طهران، مجهزة بالكامل ومتمركزة في جميع أنحاء العاصمة منذ مساء الأربعاء ولحين انتهاء خطاب خامنئي”.

وكشفت المصادر أن “مروحية عسكرية ستنقل المرشد علي خامنئي من قاعدة الإمام علي العسكرية التابعة للقوات البرية بالجيش الإيراني، إلى ملعب آزادي وسط العاصمة طهران”.

ويتسع الملعب لنحو 120 ألف متفرج، وهو من أكبر ملاعب كرة القدم في إيران.

ويأتي ذلك وسط مخاوف إيرانية من تكرار الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا بمدينة الأهواز الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل 29 عسكريًا وإصابة 60 آخرين.