بومبيو: آمل ألا تكون الحكومة العراقية الجديدة تحت تحكم إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه يأمل في ألا تتحكم إيران بالحكومة العراقية الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بومبيو خلال مؤتمر صحفي، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة وعملية تشكيل الحكومة في العراق.

وأضاف بومبيو: “آمل بأن تُشكل حكومة عراقية تفكر بالوحدة الوطنية ومستقبل الشعب العراقي، ولا يتم التحكم بها من قبل إيران”.

وفي سياق متصل، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الرئيس العراقي برهم صالح، على انتخابه رئيسًا للبلاد.

وأعرب غوتيريش، عن “تطلعه للعمل بشكل وثيق مع صالح بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، ووفقًا لولاية الأمم المتحدة في العراق”، بحسب بيان للمتحدث باسمه فرحان حق.

كما أعرب غوتيريش عن “أمله في أن يمهد انتخاب الرئيس الطريق إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة تماشيًا مع الجداول الزمنية الدستورية”.

وفي وقت سابق اليوم، جرت في قصر السلام ببغداد، مراسم مهيبة لتنصيب برهم صالح، رئيسًا جديدًا للعراق خلفًا للرئيس السابق فؤاد معصوم.

وانتخب مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيسًا جديدًا للبلاد، بعد تغلبه على منافسه مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد معصوم.

من جانب آخر، علق وزير الخارجية الأمريكي، حول تسليم روسيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي “إس-300” إلى سوريا، قائلًا إن “تسليم سوريا إس-300، خطر كبير على استقرار الشرق الأوسط، والمنطقة”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم تسليم سوريا، نظام الدفاع الصاروخي الجوي “إس-300″، إضافة إلى 49 جهازًا تقنيًا عسكريًا.