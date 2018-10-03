بوتين: لا حاجة لعمل عسكري كبير في إدلب السورية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية “فعالة”، مضيفًا أنه “لا توجد خطط لتحركات عسكرية كبرى في المنطقة”.

وقال بوتين، في إشارة إلى منطقة خفض التصعيد التي أقامتها روسيا وتركيا في إدلب “لدي كل الأسباب التي تدعوني للاعتقاد بأننا سنحقق أهدافنا”.

وأضاف “يعني هذا أنه ليس هناك توقعات بأعمال عسكرية واسعة النطاق هناك، العمل العسكري من أجل العمل العسكري غير ضروري”.

وسبق لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن صرّح بأن الاتفاق التركي الروسي حول إدلب مرحلة مؤقتة وليست دائمة.

ويقضي الاتفاق بإقامة منطقة منزوعة السلاح تراقبها قوات مشتركة من الطرفين مع تسليم المعارضة فيها سلاحها الثقيل والانسحاب منها.