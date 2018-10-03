أمريكا تنسحب من بروتوكول فيينا لحل النزاعات بعد طعن فلسطيني بشأن القدس

ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الأربعاء أن الرئيس دونالد ترامب قرر الانسحاب من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيينا فيما له صلة بقضية طعن على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال بولتون في إفادة:”هذا يتصل بقضية رفعتها ما تسمّى بدولة فلسطين تشير إلى الولايات المتحدة كمتهمة، وتطعن على نقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس”.

وأضاف:”أود التشديد على أن الولايات المتحدة لا تزال طرفًا في معاهدة فيينا الأساسية بشأن العلاقات الدبلوماسية، ونتوقع أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها الدولية بموجب المعاهدة”.