مسؤولة أمريكية توضّح حقيقة طرود “مشبوهة” أرسلت إلى البنتاغون

المصدر: ا ف ب

قالت مسؤولة أمريكية الأربعاء إن الفحوص أثبتت أن الطرود التي أرسلت إلى البنتاغون هذا الأسبوع كانت تحتوي على مادة يشتق منها سم الريسين ولكنها لم تحتوِ على هذا السم القاتل.

ويوم الإثنين رصد مركز البريد في البنتاغون طرودًا مشبوهة موجهة إلى وزير الدفاع جيم ماتيس وقائد البحرية الأميرال جون ريتشاردسون.

وصرحت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت “يبدو أنها مادة يشتق منها الريسين.. ولم تكن الريسين نفسه” مؤكدة أن الأمر لا يزال قيد التحقيق.

من ناحية أخرى قال الجهاز السري الأمريكي “إنه رصد طردًا مشبوهًا موجهًا إلى الرئيس دونالد ترامب يوم الإثنين”.

وقال الجهاز المكلف بحماية الرئيس إن “البيت الأبيض لم يتسلم الطرد لأنه لم يدخل مطلقًا البيت الأبيض”.

ويعتبر سم الريسين، الذي يتم الحصول عليه من معالجة حبوب الخروع، قاتلًا حتى ولو بجرعات صغيرة جدًا في حال ابتلاعه أو استنشاقه أو حقنه، كما أنه أقوى بستة آلاف مرة من الزرنيخ ولا ترياق له.