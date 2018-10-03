الاتفاق النووي الإيراني يتصدر جدول أعمال ميركل خلال زيارتها لإسرائيل

تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الأربعاء إلى إسرائيل، وسط أنباء عن عزم الطرفين الألماني والإسرائيلي إجراء نقاش عميق حول الاتفاق النووي الموقع مع إيران، الذي تؤيده ميركل ويعارضه بنيامين نتنياهو.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الزيارة التي تجريها ميركل، تأتي في ظل خلافات حادة، فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، الموقع في تموز/ يوليو 2015، فضلًا عن خلاف بين المستشارة الألمانية، وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هذا الصدد، بعد أن أعلن الأخير في أيار/ مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق.

وطبقًا لتقرير أورده موقع صحيفة “معاريف”، الأربعاء، تستمر الزيارة 24 ساعة، وتتضمن جدول أعمال مكدس للغاية بالنسبة للمستشارة الألمانية، التي تترأس وفدًا يضم 7 وزراء، على أن يتخللها اجتماع ثنائي بين ميركل ونتنياهو، سيركز على عدد من القضايا، على رأسها الاتفاق النووي.

وتؤيد إسرائيل -تقول الصحيفة- الخط الأمريكي المتبع بشأن الاتفاق، كما أعلنت ترحيبها بانسحاب واشنطن منه، ويطالب نتنياهو الأوروبيين بموقف متشدد إزاء الاتفاق والعلاقات مع طهران، بينما تريد ألمانيا الحفاظ على الاتفاق الموقع مع إيران، لأنها ترى أنه سيمنعها من امتلاك السلاح النووي، هذا بخلاف العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين برلين وطهران.

وبحسب تقرير “معاريف”، تقود ألمانيا الجبهة الأوروبية الداعمة للاتفاق النووي، بينما تؤثر العلاقات القريبة بين نتنياهو وترامب على العلاقات الإسرائيلية – الألمانية، كما تؤثر علاقات نتنياهو مع الرئيس الأمريكي على محاولات إسرائيل التقارب مع دول شرق أوروبا.

بعيدًا عن الاتفاق النووي، لفت التقرير إلى موقف ألمانيا المعارض لقرار حكومة نتنياهو بشأن إخلاء قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية، ومع ذلك نقل عن مصدر سياسي إسرائيلي أن العلاقات مع ألمانيا تدل على أنها الصديقة الأكبر لإسرائيل في أوروبا.

وأكد المصدر أن زيارة المستشارة الألمانية إلى إسرائيل ستشمل التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة لتعميق أواصر التعاون بين البلدين في مجالات عدة، مشيرًا إلى أن تلك هي المرة الثامنة في غضون عشر سنوات، والتي تجري فيها الحكومتان اجتماعًا وزاريًا مشتركًا، مؤكدًا أن يوم غد الخميس، سيشهد توقيع اتفاقيات في مجالات التعليم وتبادل الوفود الطلابية.