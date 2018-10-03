تقرير: “S300” في سوريا مرتبط بنظام “C3” في روسيا

كشف موقع “ديبكا” العسكري الإسرائيلي أن منظومة “S300” للدفاع الجوي، التي أرسلتها موسكو لسوريا مرتبطة بنظام “سي-3” الدفاعي المتطور في روسيا، وأنها تشكل تهديدًا للقدرات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وأفاد الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، بأن تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أمس الثلاثاء، بأن موسكو أكملت نشر منظومة “S300” في روسيا؛ عقب اتهاماتها لإسرائيل باسقاط طائرة التجسس الروسية قبالة الساحل السوري الشهر الماضي تعني “دمج هذه المنظومة في نظام سي-3 داخل روسيا.”

وأوضح التقرير أن منظومة “S300″، التي تم ارسالها لسوريا هي نسخة متطورة، وأن إسرائيل تدربت على التعامل مع أنظمة مماثلة لكن قديمة.

وقال “إن منظومة صواريخ “S300” المتطورة في سوريا لن تكون مرتبطة بقاعدة حميميم قرب اللاذقية فحسب بل ستكون مندمجة في نظام “C3″ للقيادة والسيطرة والاتصالات المضاد للهجمات النووية في روسيا.”

وأضاف: “ستغير هذه الخطوة الاستراتيجية قواعد اللعبة بالنسبة للعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في سوريا؛ لأن قوات هذين البلدين لن يكون بمقدورها الآن تجنب الصواريخ الورسية والسورية في دمشق فحسب بل ستواجه أول اختبار قوة حقيقي مباشر ضد نظام صاروخي مخصص للدفاع عن المدن الروسية.”

ولفت التقرير إلى أن وزير الدفاع الروسي تعمد عدم الإشارة إلى كيفية ربط شبكات الدفاع الجوية الروسية والسورية مع مركز القيادة والسيطرة في روسيا وكيفية العمل معًا، مضيفًا:”السؤال الحقيقي هو هل ستكون منظومة “S300″ في سوريا مرتبطة بشكل كامل أم جزئي مع النظام الدفاعي في روسيا؟.”

ولاحظ التقرير أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين توقفوا عن “التبجح” بقدرة الجيش على التعامل مع منظومة “S300” على أساس أن المناورات التي أجرتها القوات الإسرائيلية في اليونان ودول أخرى في الماضي، تركزت على التعامل مع منظومة قديمة.

وقال: “هذه المنظومة عفا عنها الزمن، وحلت مكانها منظومة في غاية التطور، والتي أرسلت الآن إلى سوريا… وبهذه الخطوة تكون موسكو قد رفعت من مخاطر حدوث مواجهة مباشرة مع القوات الأمريكية في سوريا.”

وأضاف: “يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار هذه الساحة لاختبار بشكل مباشر قوة الدفاعات الروسية في مواجهة مقاتلات الشبح اف-22 الأمريكية واف-35 التي زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل؛ وذلك لمعرفة أيهما الأفضل.”