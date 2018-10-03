MBC تطلق قناة ترفيهية باللغة الفارسية

يعتزم مركز تلفزيون الشرق الأوسط (MBC)، إطلاق قناة فضائية ترفيهية باللغة الفارسية تحمل شعار “سرگرمي بي انتها” (الترفيه بلا حدود)، لمخاطبة الجمهور الناطق باللغة الفارسية مع التركيز على جيل الشباب.

وقالت صحيفة “عرب نيوز” إن “القناة الفارسية ستنطلق هذا الأسبوع وتحديدًا في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري”، مشيرة إلى أنها “ستبث في بادئ الأمر مسلسلاتٍ درامية وعروضًا كوميدية، وأفلام هوليود وبوليوود”.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC المملوكة لسعوديين، مازن حايك، إن “إنتاج المنتجات الأصلية لقناة الترفيه العامة الفارسية سيكون بحلول نهاية هذا العام أو أوائل عام 2019″، مضيفًا “نحن في طور الإعداد ونفكر في جميع الأنواع المحتملة من المحتوى الأصلي”.

وسيكون الجمهور المستهدف الرئيس للقناة هو الشباب، لا سيما في إيران حيث تقل أعمار غالبية السكان عن 30 عامًا، لكن حايك قال “إن القناة سيكون لها نداء إقليمي أوسع، وفي النهاية يمكن أن تكون متاحة للمتحدثين الفارسيين في الولايات المتحدة”.

وبين حايك “نعتقد أن الشباب يمثلون الأغلبية الساحقة بين المتحدثين بالفارسية في المنطقة، ويستحق الشباب أن يكون لديهم قناة ترفيهية عائلية استثنائية”، معترِفًا بوجود سوق تنافسية بشكل كبير، مع بث عشرات القنوات الفارسية من خارج إيران.

وقال “إن قائمة القنوات التلفزيونية الناطقة باللغة الفارسية طويلة، لذا فقد تم تأسيس المنافسة”، لافتًا إلى أن “القناة ستحاول (استخدام) معرفتنا في MBC، وقيادتنا وخبرتنا في إنتاج المحتوى، والحصول على أفضل محتوى متوافر، لمنح المتحدثين بالفارسية الشابة تجربة مدهشة”.

وبين “أن القناة لن يكون لها وجود فعلي في إيران، لكنّه يرى أن إيرادات الإعلانات تأتي من أماكن أخرى بمجرد إنشاء القناة”، موضّحًا أن القناة ستكون -أيضًا- متاحة عبر القمر الصناعي “ياه سات” Yahsat، وكذلك على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.