روسيا تكمل تسليم نظام إس-300 الدفاعي لسوريا (فيديو)

سلَّمت روسيا، اليوم الأربعاء، سوريا نظام الدفاع الجوي الصاروخي إس-300، في تحدّ لمخاوف إسرائيلية وأمريكية من أن بيع هذه الأسلحة سيشجع إيران ويصعد الحرب السورية.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع بثته قناة روسيا 24 التلفزيونية، يوم الثلاثاء: “أن العمل انتهى قبل يوم”، وأضاف أن النظام سيعزز أمن العسكريين الروس في سوريا.

وقرَّرت روسيا تزويد سوريا بهذا النظام على الرغم من اعتراض إسرائيل، عقب اتهام موسكو لإسرائيل بأنها تسببت بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا في سبتمبر/ أيلول.

وأبدت إسرائيل أسفها على مقتل 15 من أفراد سلاح الجو الروسي مرجعة الحادث إلى غياب الكفاءة السورية، وقالت إنها مضطرة لمواصلة اتخاذ إجراءات ضد ما يشتبه في أنها عمليات نشر قوات مدعومة من إيران عبر حدودها الشمالية.

وأكد وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، لإذاعة إسرائيل يوم الثلاثاء: “لم نغيّر نهجنا الإستراتيجي بشأن إيران”، مضيفًا: “لن نسمح لإيران بفتح جبهة ثالثة ضدّنا. سنتَّخذ إجراءات وفقًا لما يتطلبه الأمر”.