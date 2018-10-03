طهران تحتضن أول اجتماع أمني بين سوريا وتركيا منذ 7 سنوات

كشفت صحيفة “ايدنليك التركية، عن اجتماع أمني عُقد الأسبوع الماضي بالعاصمة الإيرانية طهران، بين مسؤولين أمنيين من سوريا وتركيا، وهو أول اجتماع منذ 7 سنوات من الحرب الدائرة في سوريا التي نتج عنها قطع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

ونقلت الصحيفة التركية عن مصادر قولها إن “مسؤول الوفد التركي هو هاكان فيدان، رئيس الاستخبارات التركية، مشيرة إلى أن “الاجتماع ناقش جوانب مختلفة من قضية تحرير محافظة إدلب والشرق الأوسط”.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أعلن في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لتطبيع العلاقات مع تركيا في حال قرَّرت الأخيرة سحب قواتها من الأراضي السورية.

وقال المعلم “عندما تنسحب تركيا من الأراضي السورية فإن تطبيع العلاقات معها يصبح من ضرورات المستقبل”.