في صفقة بـ5 مليارات دولار.. الهند تنوي شراء منظومة إس-400‎ الروسية

المصدر: أ ف ب

قال مسؤول كبير في الكرملين الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر خلال زيارته الهند مراسم التوقيع على صفقة بخمسة مليارات دولار هذا الأسبوع، لبيع الهند منظومة الدفاع الصاروخي إس-400.

وقال مساعد بوتين البارز للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف إن “الرئيس سيتوجه إلى الهند في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وقال إن “من أبرز محطات هذه الزيارة التوقيع على اتفاق لتسليم منظومة الدفاع الصاروخي إس-400” للهند، مضيفًا أن “قيمة العقد ستزيد عن 5 مليارات دولار”.

وتجري موسكو منذ أشهر مفاوضات لبيع هذه المنظومة الى الهند، وهو الأمر الذي أثار غضب واشنطن، شريك الهند الدفاعي.

وترغب واشنطن في أن تتوقف الهند عن شراء التكنولوجيا الروسية، وقال مسؤول بارز في البنتاغون في آب/أغسطس إنه سيتم التفكير في فرض عقوبات على الهند في حال أكملت صفقة الشراء.

وأشارت الهند إلى أنها ستطلب من واشنطن إعفاء خاصًا من العقوبات، رغم أن مسؤولًا أمريكيًا قال الأسبوع الماضي إنها لا توجد ضمانة بأن واشنطن ستفعل ذلك.