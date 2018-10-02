وزير الخارجية السوري: تركيا قادرة على تنفيذ التزاماتها في إدلب

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ،اليوم الثلاثاء، إن تركيا قادرة على تنفيذ التزاماتها في الاتفاق الذي أبرمته مع روسيا بشأن محافظة إدلب السورية.

وأضاف المعلم خلال مقابلة تلفزيونية أن على المسلحين في إدلب تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة في موعد أقصاه ديسمبر/كانون الأول.

وتدعم تركيا جماعات مسلحة تحارب للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وحال اتفاقها مع روسيا، حليفة الأسد، الشهر الماضي دون شنّ الحكومة السورية هجومًا عسكريًا على إدلب آخر معقل كبير لمقاتلي المعارضة في سوريا.

ووفقًا للاتفاق ستقام منطقة عازلة منزوعة السلاح على طول خط التماس بين قوات الحكومة السورية والمعارضة، وستمتد لمسافة بين 15 و20 كيلومترًا، وستقوم قوات روسية وتركية بدوريات مراقبة فيها.

ويتطلب الاتفاق أيضًا انسحاب المسلحين الذين تعتبرهم تركيا “متطرفين” من المنطقة بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول، وللجيش التركي وجود صغير على طول خط التماس منذ أقام عدة نقاط مراقبة في وقت سابق هذا العام.