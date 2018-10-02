بمشاركة 45 ألف عسكري.. الناتو يجري أكبر مناورات منذ الحرب الباردة

المصدر: أ ف ب

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو“، ينز ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن 45 ألف عسكري سيشاركون في مناورات “ترايدنت جنكتشر 18″، مؤكدًا ما قاله مسؤولون بأن تلك المناورات ستكون الأكبر التي يجريها الحلف منذ الحرب الباردة.

وقال ستولتنبرغ: إن هذه التدريبات ستحاكي دفاع عدد من الدول الأعضاء عن نفسها في مواجهة عدو “افتراضي”، ولكن الجنود والدبابات والسفن والطائرات في طريقها إلى النرويج وشمال الأطلسي ومنطقة البلطيق قبالة روسيا.

وستكون هذه أكبر عملية نقل من نوعها لعسكريين ومركبات الحلف منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 على الأقل، إلا أنها أصغر من مناورات “فوستوك18” التي أجرتها روسيا والصين الشهر الماضي.

وأضاف ستولتنبرغ للصحفيين، في أول يوم من اجتماع وزراء دفاع الحلف الذي يضم 29 عضوًا ويستمر يومين في مقر الحلف الجديد في بروكسل: “التدريبات دفاعية وشفافة”.

وتابع أن “جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بمن فيها روسيا، تلقت دعوة لإرسال مراقبين”.

وسيشارك في المناورات عناصر قوات مجهزين بـ150 طائرة و70 سفينة ونحو 10 آلاف مركبة برية من بريطانيا وأمريكا الشمالية وأوروبا القارية، التي تشمل شمال أوروبا وإسكندنافيا على الخاصرة الشمالية الشرقية لحلف شمال الأطلسي، في نهاية الشهر.

وكثف الحلفاء الغربيون تواجدهم العسكري بوضع حاميات في أوروبا الشرقية ودول البلطيق، خلال السنوات الأربع الأخيرة، منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وتهدف مناورات مثل “ترايدنت جنكشتر” إلى التدرب على نقل قوات أكبر بشكل أسرع، في حال أي تدخل خارجي ضد أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.