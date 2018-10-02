محامي القس الأمريكي سيقدم التماسًا لأعلى محكمة تركية للإفراج عنه

سيقدم محامي القس الأمريكي آندرو برانسون التماسًا للمحكمة الدستورية، يوم الأربعاء؛ للإفراج عن موكله، الذي يحاكم بتهم الإرهاب في تركيا.

وقال المحامي إسماعيل جيم هالافورت، اليوم الثلاثاء، إنه سيقدم التماسًا، غدًا، للمحكمة الدستورية لرفع الإقامة الجبرية، مع أنه لا يتوقع أن تصدر حكمًا قبل جلسة 12 أكتوبر /تشرين الأول، “لكننا نريد أن نستكمل التماسنا قبل ذلك”.

ووجهت للقس تهم الارتباط بمسلحين أكراد وبأنصار رجل الدين فتح الله غولن الذي تلقي أنقرة عليه مسؤولية محاولة الانقلاب في 2016، ونفى برانسون، وكذلك غولن، الاتهام وطالبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه فورًا.

وأصبحت قضية برانسون، الذي من المقرر أن تنعقد جلسة محاكمته المقبلة يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول، محور الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين أنقرة وواشنطن، التي تسببت في فرض الولايات المتحدة نظامًا صارمًا من العقوبات والرسوم الجمركية على تركيا.

وبرانسون، الذي عاش في تركيا لمدة عقدين، محتجز منذ 21 شهرًا بتهم الإرهاب ويقبع حاليًا رهن الإقامة الجبرية.