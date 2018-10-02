فرنسا تجمد أصول إدارة في وزارة الاستخبارات الإيرانية‎

المصدر: ا ف ب

جمدت السلطات الفرنسية، يوم الثلاثاء، أصول رجلين إيرانيين وإدارة الأمن في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، مدة 6 أشهر، بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

وذكرت تقارير أن أحد الرجلين يدعى أسد الله أسدي، وهو الاسم نفسه الذي يحمله دبلوماسي إيراني أوقف في قضية التخطيط المفترض للاعتداء على تجمع نظمته مجموعة إيرانية معارضة في فرنسا في حزيران/ يونيو الماضي.

من جهتها، أعلنت السلطات الفرنسية أن قرارات تجميد أصول رجلين إيرانيين وإدارة الأمن في وزارة الاستخبارات الإيرانية مرتبطة بخطة اعتداء أحبطت في نهاية حزيران/يونيو على تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في فيلبانت بالقرب من باريس.

وقال وزراء الخارجية والداخلية والمالية الفرنسيون في بيان مشترك “إن هذا العمل البالغ الخطورة على أرضنا لا يمكن أن يبقى بلا رد”.

وجمدت فرنسا هذه الأصول لمدة ستة أشهر بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.‎