وزير كوري جنوبي: بيونغ يانغ تمتلك عشرات القنابل النووية

أعرب وزير الوحدة الكوري الجنوبي، شو ميونغ غيون، عن اعتقاده بامتلاك كوريا الشمالية ما بين 20 و60 قنبلة نووية.

جاء ذلك في رده على سؤال أحد النواب في البرلمان يوم الثلاثاء، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وتعليقًا على ذلك، ذكرت الوزارة في بيان لها، أن “تصريحات الوزير لا تعني بأن كوريا الجنوبية تنظر إلى جارتها الشمالية كدولة نووية”.

وعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قمتهما الثالثة في الفترة بين الـ18 إلى الـ20 من سبتمبر/ أيلول الماضي في بيونغ يانغ، عقب اجتماعات جمعت بينهما في أبريل/ نيسان ومايو/أيار الماضيين.

وفي البيان الصادر عقب القمة، أكدت كوريا الشمالية عزمها اتخاذ خطوات أكثر بخصوص تطهير شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، في حال اتخاذ الولايات المتحدة “الخطوات المطلوبة”.

ورغم انتهاء الحرب بين الكوريتين عقب إعلان وقف إطلاق نار عام 1953 بين البلدين، إلا أن عدم توقيع اتفاق سلام، لا يجعل من الحرب من الناحية التقنية متواصلة.