وُصفت بـ”الأكبر على الإطلاق”.. اتفاق المساعدات العسكرية بين أمريكا وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن مذكرة تفاهم بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار، على مدى 10 سنوات مقبلة، دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، في بيان، إن واشنطن “ملتزمة بتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل”، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوبام.

وأوضحت ناويرت أنه “حسب الاتفاق، فإن واشنطن ستواصل تقديم المبلغ المالي المذكور إلى إسرائيل، بغية تعزيز الأخيرة قدراتها الأمنية والعسكرية، وتوطيد العلاقات الثنائية بين واشنطن وتل أبيب”.

وفي عام 2016، أبرم باراك أوباما، اتفاقًا يقضي بمنح إسرائيل مبلغ 38 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

ومنذ قيام إسرائيل في العام 1948، قدَّمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات ضخمة لإسرائيل، ولكن هذه المساعدة هي الأكبر على الإطلاق، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.

وذكرت ناويرت، أن إسرائيل تتعرَّض “لتهديدات متنوعة في المنطقة، لا سيما من قِبل إيران”، واصفةً تل أبيب “بالصديق القيّم للولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضافت المتحدثة الأمريكية:”بموجب شروط مذكرة التفاهم، ستضع الولايات المتحدة تمويلًا لإسرائيل عند مستويات 3.3 مليار دولار في التمويل العسكري الأجنبي، و500 مليون دولار للبرامج المشتركة للدفاع الصاروخي خلال كلّ من السنوات العشر المقبلة”.