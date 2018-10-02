تقرير: إيران استخدمت طائرة أمريكية في هجوم سوريا

زعم موقع “ديبكا” العبري، اليوم الثلاثاء، أن إيران استخدمت 11 طائرة بدون طيار من طراز “الصاعقة” وهي نسخة عن طائرة التجسس الأمريكية “سنتينال” التي أسقطتها طهران في المنطقة الشمالية الشرقية في إيران عام 2011.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها إن إيران طورت تلك الطائرة بعد الاستيلاء عليها، وذلك بمساعدة مهندسين عسكريين صينيين، وأن إحدى هذه الطائرات أسقطتها إسرائيل في غور الأردن قبل نحو 9 شهور بعد دخولها المجال الجوي الأردني.

وقال الموقع في تقرير له:”إن استخدام هذه الطائرات من قبل إيران يعتبر مصدر قلق أكبر بكثير من إطلاقها 6 صواريخ على مواقع إرهابية شمال سوريا من قاعدة عسكرية في كرمنشاه غرب إيران… وحققت إيران بذلك إنجازًا إستراتيجيًا في حين لم تتدخل القوات الأمريكية أو الإسرائيلية لاعتراض تلك الطائرات التي عادت لقاعدتها في إيران”.

ونسب الموقع للمصادر قولها إن طائرات “الصاعقة” عبرت المجال الجوي العراقي وهاجمت أهدافها دون طلب إذن مسبق من بغداد، وأنها عادت لقاعدتها دون أن يتم اعتراضها من أي جهة خاصة القوات الجوية الأمريكية أوالإسرائيلية.

واعتبر التقرير أن إيران بهذا العمل “لا تواصل تعزيز وجودها العسكري في سوريا فحسب بل إن الحرس الثوري اتخذ خطوة متقدمة بتفعيل قدرات الطائرات بدون طيار وإرسالها لمهاجمة أهداف عبر جبهتين”.

وأضاف: “نشرت إيران سربًا كاملًا من تلك الطائرات لمهاجمة أهداف في سوريا، وهذا يعني أنها أثبتت قدرتها على إطلاق صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار لمهاجمة أهداف أمريكية في سوريا وإسرائيلية أيضًا، لهذا السبب يعتبر هذا التطور خطرًا كبيرًا على مصالح الولايات المتحدة في سوريا والعراق وعلى إسرائيل”.