تركيا تعتقل 417 مشتبهًا بهم في تحقيق مالي

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، 417 مشتبهًا بهم في تحقيق للشرطة المالية، بخصوص إرسال حوالي 2.5 مليار ليرة (419 مليون دولار) إلى حسابات مصرفية في الخارج.

ووفقًا لتلفزيون “سي.إن.إن ترك”، حصل المشتبه بهم على عمولات نظير إرسال الأموال إلى 28088 حسابًا في الخارج تخص إيرانيين في الولايات المتحدة.

من جهتها، قالت وكالة “الأناضول” التركية، الثلاثاء، إن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحق 417 شخصًا، قاموا بتحويلات مالية مشبوهة لحسابات معظمها عائدة لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.