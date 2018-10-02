تركيا تعتقل 417 مشتبهًا بهم في تحقيق مالي

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، 417 مشتبهًا بهم في تحقيق للشرطة المالية، بخصوص إرسال حوالي 2.5 مليار ليرة (419 مليون دولار) إلى حسابات مصرفية في الخارج.
ووفقًا لتلفزيون “سي.إن.إن ترك”، حصل المشتبه بهم على عمولات نظير إرسال الأموال إلى 28088 حسابًا في الخارج تخص إيرانيين في الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت وكالة “الأناضول” التركية، الثلاثاء، إن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحق 417 شخصًا، قاموا بتحويلات مالية مشبوهة لحسابات معظمها عائدة لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.
وأفادت الوكالة نقلًا عن مصادر أمنية، أن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها بعملات أجنبية إلى 28 ألف و88 حسابا مصرفيا، تبلغ نحو 2.5 مليار ليرة تركية (0.41 مليار دولار وفق أسعار الصرف الحالية)، منذ مطلع العام الماضي، وفق ما وثقته شعبة مكافحة جرائم الأموال بمديرية الأمن، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية.
ويأتي قرار التوقيف في إطار تحقيق أطلقته نيابة إسطنبول، بحق الأشخاص الذين يستهدفون الأمن المالي والاقتصادي للدولة، بتهم “تشكيل منظمة لارتكاب جرائم” ومخالفة قانوني “مكافحة غسيل الأموال” و”مكافحة تمويل الإرهاب”.
وأظهرت التحقيقات، بحسب الوكالة، أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالتربح من خلال أخذ ما يسمى “عمولة” على تلك التحويلات التي جرت من صرّافات آلية وفروع مصارف مختلفة، وذهبت إلى حسابات عائدة في معظمها لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.
ونفذت فرق الأمن الثلاثاء، حملات لإلقاء القبض على المطلوبين في 40 ولاية، وتم توقيف 216 مشتبها حتى صبيحة اليوم.