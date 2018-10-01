إسرائيل تعيد فتح معبر “إيرز” شمالي قطاع غزة

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر بيت حانون “إيرز” شمال قطاع غزة، بعد إغلاقه بحجة الأعياد اليهودية.

وقال مدير المعابر والحدود في مدينة غزة، ماهر أبو العوف، في حديث خاص لـ”إرم نيوز”: إن الاحتلال الإسرائيلي قرر إعادة فتح معبر بيت حانون “إيرز” بشكل طبيعي، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، بعد انتهاء عيد العرش اليهودي.

وأكد أن العمل في معبر “إيرز” سيكون بشكل طبيعي، من الساعة الـ7 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا، لجميع فئات المرضى والتجار وأصحاب الإقامات والوزراء وموظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، معبر بيت حانون “إيرز” شمال قطاع غزة، أمام حركة الأفراد والتجار حتى إشعار آخر.

وقال مدير عام هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة، صالح الزق، في تصريح صحفي آنذاك، إنه “تم إبلاغنا صباح اليوم أن معبر بيت حانون شمال غزة مغلق بشكل مفاجئ أمام تنقل المواطنين والتجار، عدا المرضى والأجانب”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن “المعبر مغلق حتى إشعار آخر؛ بسبب استمرار مسيرات العودة التي تنظمها الفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إنه قد يتخذ قرار إغلاق المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، في حال استمرت مسيرات العودة والمظاهرات الحدودية.