تحرش جديد من الصين بمدمّرة أمريكية

أفاد مسؤول عسكري في واشنطن بأن الصين اعترضت، الإثنين، مدمّرة تابعة للبحرية الأمريكية، قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وأوضح المسؤول العسكري، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الصين اعترضت المدمرة “يو أس أس ديكاتور”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن “سفنًا صينية حربية اقتربت من السفينة الأمريكية لمسافة غير آمنة”.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السفن الصينية اقتربت من المدمرة الأمريكية لمسافة 15 مترًا، في تحرش مألوف من بكين بمقاتلات واشنطن.

وفي ضوء تلك التطورات، قال مسؤول في “البنتاغون”: إن وزير الدفاع جيمس ماتيس ألغى زيارة كانت مقررة إلى العاصمة الصينية بكين، خلال تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وفيما لم يفصح المسؤول عن السبب وراء إلغاء زيارة الوزير ماتيس إلى بكين، إلا أن أوساطًا إعلامية ربطتها بتصاعد التوترات السياسية بين البلدين.

وكانت المدمرة “يو إس إس ديكاتور” دخلت، يوم الأحد، المياه الدولية لجزر سبراتلي المتنازع عليها على مسافة 12 ميلًا بحريًا.