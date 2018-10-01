مقتل 10 أشخاص بانفجار في ملهى ليلي بجنوب السودان

ذكرت الشرطة، اليوم الإثنين، أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب عشرات آخرون؛ بعد انفجار قنبلة يدوية في ملهى ليلي ببلدة ياميبو في غرب جنوب السودان.

وقال مفوض الشرطة في ياميبو، جيمس منداي إينوكا، إن ستة من المصابين في حالة حرجة، وبأنه تم إجلاؤهم إلى العاصمة جوبا لتلقي العلاج.

وأضاف إينوكا، أن الانفجار وقع في نحو الساعة 11 من مساء يوم الجمعة، بالتوقيت المحلي؛ عندما ألقى شخص “قنبلة يدوية على الملهى، حيث كان 500 شخص يرقصون… عثرنا على أربعة قتلى في الحال”.

وتابع، أن عدد القتلى زاد إلى عشرة، بحلول اليوم الإثنين، بينما أصيب عشرات آخرون.

وأفاد بأن الحادث لا علاقة له بالحرب الأهلية التي تعصف بجنوب السودان منذ 2013، وتضع جيش الرئيس سلفا كير في مواجهة خصوم يقودهم ريك مشار نائب الرئيس السابق.

وقال إينوكا: “إنه عمل إجرامي معزول، وسيمثل المجرم للمحاكمة”.

وقتل ما لا يقل عن 190 ألف شخص منذ بدء الصراع.

ووقع الطرفان المتحاربان، الشهر الماضي، اتفاقًا من المتوقع أن ينهي القتال، ويعيد قدرًا من النظام والأمن إلى أحدث دولة أفريقية.