تغريدة “محسن رضائي” عن القصف الصاروخي للحرس الثوري تشعل “تويتر إيران”

أثارت تغريدة محسن رضائي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران حول قصف الحرس الثوري لأهداف في سوريا، سخرية وهجوم رواد مواقع التواصل بعدما فشلت صواريخ الحرس الثوري في إصابة أهدافها وسقوطها في مدينة كرمانشاه الإيرانية.

وغرَّد رضائي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تعليقًا على شن الحرس الثوري هجوم القصف الصاروخي: “إن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على مقر إرهابيي هجوم الأهواز لهو نقرة على هؤلاء المجرمين”. #العقاب الحقيقي في الطريق #عقاب شديد

حمله موشکی #سپاه_پاسداران به مقر تروریست‌های حمله #اهواز، تلنگری به این جنایتکاران بود.#گوشمالی اصلی در راه است… #گوشمالی_سخت — محسن رضایی (@ir_rezaee) October 1, 2018

وما إن تفوَّه رضائي بهذه التغريدة، حتى انهال عليه وابل من تعليقات مستخدمي تويتر في إيران، حيث سخروا من فشل قدرات الحرس الثوري الصاروخية في إصابة أهدافها، منددين بتعرض مدينة كرمانشاه للقصف الصاروخي عوضًا عن الهدف الرئيس للهجوم.

وعلق صاحب حساب “أبو المفاكر” على تغريدة رضائي قائلًا: “الله في عون أهالي كرمانشاه. فكم من صاروخ سقط فيها. أعتقد أن العقاب الحقيقي الذي تقصده هو استهداف أرواح جميع سكان المدينة. فعلى الأقل كنتم أطلقتم صافرات الإنذار لكي يختبئ المواطنون من القصف”.

خدا ب داد مردم کرمانشاه برسه..همینجوریش چندتا خورد تو خود کرمانشاه..گوشمالی اصلی فک کنم قصد جون کل شهر کردین…حداقل آژیر بزنید مردم پناه بگیرن — ابوالمَفاکِر???? (@abolmafaker) October 1, 2018

وهاجم “سياوش هيسمي” رضائي لعدم صدق تصريحه حول نجاح عملية الحرس الثوري، حيث كتب: سيد رضائي: أنت تكذب! فقد سقطت 3 من صواريخكم الضعيفة في أطراف كرمانشاه، وعلى بُعد بضعة كيلومترات قريبة من إطلاقها، بل وأصابت مصفاة النفط؛ ما تسبب في اشتعال النيران في جميع أرجاء المدينة. فهل تُدرك وتفهم هذا أو لا؟ فانفجار مصدر النفط والغاز كفيل بتحول المدينة إلى رماد.

آقای رضایی: دروغ میگید! ۳ فروند موشکهای زپرتی شما اطراف کرمانشاه سقوط کرد، چند کیلومتر نزدیکتر سقوط کرده بود تمام شهر به آتش کشیده میشد پالایشگاه نفت داخل شهر است و محل سقوط با پالایشگاه چند کیلومتر فاصله دارد.شما میفهمی یا نه؟انفجار منبع گاز کافیست تا چند کیلومتر را خاکستر کند. — ☭Siavash Hesami☭ (@Siavash_Hesami) October 1, 2018

بينما أعادت “برباروسا” تذكير رضائي بفشل قدرات الأجهزة الأمنية الإيرانية في تأمين العرض العسكري بالأهواز والذي تعرّض لهجوم دام الأسبوع الماضي: “عندما يخترق 4 أفراد فقط آلاف العسكريين في عرض عسكري مهم في الأهواز وعلى أعلى مستوى من التدابير الأمنية ويصيبون العرض بخلل ويقتلون ما يقرب من 30 شخصًا ويصيبون الكثيرين، فهل هذه هي القوة والاستعداد واليقظة التي تدَّعونها؟ وهل تريديون أن تحاربوا أمريكا بهذا المستوى؟ ألا تخجلون؟”

وقتی تو یک مراسم مهم نظامی در #اهواز با تدابیر شدید امنیتی فقط ۴نفر بین هزارها نظامی مسلح نفوذ میکنه کل مراسم و بهم میزنه نزدیک۳۰نفرو میکشه و خیلیارم زخمی میکنه واقعا که اینه اقتدار و امادگی و هوشیاری؟

با این سطح امادگی میخوایید برید جنگ امریکا!

خجالت نمیکشین؟ — barbarossa (@barbarossa202) October 1, 2018

وربط “بيادة” واقعة فشل القصف الصاروخي بالأزمات الاقتصادية التي يعانيها المواطنون في إيران إذ سخر من تعليق رضائي بمصطلح “العقاب الحقيقي في الطريق”: “فعلًا إن العقاب الحقيقي هو ضرب الناس بأزمة قيمة العملة وإيجار المسكن وأسعار الطماطم والبطاطس”.

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فعلا که گوشمالی اصلی رو مردم با قیمت ارز و اجاره خونه و گوجه و سیب زمینی خوردن — Peyade 7 (@Peyade7) October 1, 2018

بينما سخر “ليكسي” من حقيقة وصول صواريخ الحرس الثوري إلى أهدفها معلقًا: “إن ما حدث هو أنكم قصفتم كرمانشاه ، فالله وحده أعلم هل وصلت بقية الصواريخ إلى هدفها أو لا؟”

فعلا که زدین تو کرمانشاه خدا میدونه بقیه به مقصد رسیدن یا نه. — lexi♠️ (@lexilover0007) October 1, 2018

وأفادت وسائل إعلام محلية بتحطم صاروخين من أصل 6 صواريخ باليستية قام الحرس الثوري بإطلاقها فجر اليوم الاثنين من قاعدة شهداء الواقعة في ضواحي مدينة كرمنشاه غربي إيران باتجاه مدينة البوكمال السورية.

فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن “الوحدة الصاروخية التابعة للحرس الثوري”، أطلقت صواريخ باليستية على مواقع المسؤولين عن هجوم استهدف العرض العسكري في الأهواز السبت الماضي، والذي تبناه تنظيم داعش.