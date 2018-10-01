الصين تلغي اجتماعًا أمنيًّا مع وزير الدفاع الأمريكي

كشف مسؤول أمريكي عن إلغاء الصين اجتماعًا أمنيًّا مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه “من غير الواضح ما إذا كان الإلغاء بسبب الخلافات العديدة بين بكين وواشنطن بشأن قضايا مثل: مبيعات الأسلحة، والنشاط العسكري، في بحر الصين الجنوبي ومياه أخرى حول الصين”.

وأضاف أنه “لا يُعرف ما إذا كان سيتم إعادة تحديد موعد للاجتماع أم لا”، مشيرًا إلى أن “التوتر يتصاعد ويمكن أن يمثّل خطرًا على الجانبين”.

وكانت مصادر في بكين ذكرت أن الاجتماع الأمني قد لا يحدث بسبب توتر العلاقات بين البلدين.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعقيب على هذه الأنباء، كما لم يرد مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الدفاع على طلب التعقيب.

ولم ترد -أيضًا- وزارتا الخارجية والدفاع في الصين على طلب التعليق. وفقًا لـ”رويترز”.

وتخوض الصين والولايات المتحدة حربًا تجاريَّة متصاعدة شهدت جولات من فرض رسوم جمركيّة على واردات كل منهما.