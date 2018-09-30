إيران تفرج عن مسؤول في “المركزي” متهم بالفساد

أطلقت السلطات الإيرانية بكفالة، اليوم الأحد، سراح مدير عام دائرة العملات الأجنبية في البنك المركزي الإيراني، أحمد عراقجي، والذي تم اعتقاله في الخامس من آب/أغسطس الماضي، بتهمة الفساد المالي والإداري.

ونقلت وكالة أنباء “فارس نيوز” عن مصادر مطلعة، أن السلطات القضائية وافقت على الإفراج بكفالة مالية عن أحمد عراقجي، بعد إجراء الجزء الأكبر من التحقيقات الواسعة معه بشأن ملفات فساد مالي وإداري.

وقالت المصادر، إن المدعي العام في طهران أخذ تعهدات وتواقيع بشأن محتويات القضية التي يتهم فيها أحمد عراقجي، فضلاً عن التوقيع على تعهد بعدم الهروب خارج إيران، أو إخفاء الوثائق المتعلقة بالقضية.

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني ايجي، مطلع آب/أغسطس الماضي، أن السلطات الأمنية اعتقلت مدير عام دائرة العملات الأجنبية في البنك المركزي الإيراني، بتهمة الفساد المالي والإداري.

وقال إيجي لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، إنه تم اعتقال مدير دائرة العملات الأجنبية في البنك المركزي أحمد عراقجي، وأحد نواب الرئيس حسن روحاني، وأربعة من كبار تجار العملات الأجنبية، بسبب قيامهم بأنشطة تجارية غير مرخصة.

وأحمد عراقجي، هو أبن أخ كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي.

وشهدت العملة الإيرانية انهيارًا غير مسبوق منذ نحو شهرين، إذ قرَّر حينها رئيس الجمهورية حسن روحاني، إعفاء رئيس البنك المركزي، ولي الله سيف من منصبه، وتعيين عبد الناصر همتي خلفًا له، فيما قررت السلطات الأسبوع الماضي منع ولي الله سيف من السفر، بسبب وجود اتهامات فساد ضده.