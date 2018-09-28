بالفيديو.. إحراق مقر للحرس الثوري الإيراني في الأهواز

بثت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات في إيران، مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر قيام محتجين من القومية العربية بمدينة الفلاحية الواقعة جنوبي إقليم الأهواز، بإحراق أحد مقار قوات الحرس الثوري في المدينة.

وقالت القناة في حسابها على “تلغرام”، إن “مجموعة من الثوار العرب في الأهواز أقدموا مساء على إحراق أحد المقرات التابعة للحرس الثوري في مدينة الأهواز جنوب البلاد احتجاجا على عمليات القمع والاعتقالات ضد المواطنين العرب”.

وكانت حركة النضال العربي لتحرير الأهواز، قالت في وقت سابق الجمعة، إن مجموعة مسلحة تابعة لها تمكنت من مهاجمة مقر لقوات الحرس الثوري في مدينة الفلاحية.

ولم تكشف الحركة عن حجم الخسائر بسبب الهجوم الذي استهدف أحد المقارات العسكرية للحرس الثوري، فيما لم تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية عن هذا الهجوم.

وكانت حركة النضال العربي أعلنت السبت الماضي مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف عرضاً عسكرياً للحرس الثوري بمدينة الأهواز وأدى إلى سقوط 29 قتيلاً و60 جريحاً.

وأفادت مواقع إخبارية إيرانية معارضة، أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في مناطق واسعة من مدن الأهواز التي تقطنها أغلبية عربية عقب إعلان الحركة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتوعد المتحدث باسم الحركة يعقوب حر التستري، في حديث لإذاعة “الغد” التابعة للمعارضة الإيرانية بالخارج، برد ساحق ضد النظام الإيراني في حال نفذ عمليات اعتقال في الأهواز.