لوحة لجنود إسرائيليين تطيح بمسؤول إيراني

أقالت الحكومة المحلية بمدينة شيراز جنوب إيران، الجمعة، محمد شعباني رئيس قسم العلاقات العامة العامة في منظمة الشؤون الثقافية، على خلفية اتهامه بالسماح بنشر لوحة لجنود إسرائيليين على الحدود مع فلسطين، على أنها صورة لقوات إيرانية كانت تشارك في الحرب ضد العراق.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، إن “الحكومة المحلية بمدينة شيراز أقالت محمد شعباني من منصب رئيس قسم العلاقات العامة في منظمة الشؤون الثقافية بالمدينة على خلفية اتهامه بنشر لوحة لجنود إسرائيليين”، مشيرة إلى أن “شعباني تم اعتقاله بالإضافة إلى اثنين من العاملين بقسم الشؤون الثقافية”.

وقال “علي صالحي” المدعي العام في شيراز، إنه “تم اعتقال اثنين آخرين بعد ظهر يوم الجمعة، وسيستمر البحث في توضيح الأبعاد الخفية للموضوع”.

وكانت بلدية مدينة شيراز جنوب إيران، نشرت الخميس الماضي، لوحة لتخليد الحرب العراقية الإيرانية كانت تعود لجنود إسرائيليين بعدما كتبت البلدية نصوصا على أنها لجنود إيرانيين كانوا في خطوط المواجهة العسكرية مع قوات الجيش العراقي.

وتحيي إيران من كل عام في 22 من سبتمبر/ أيلول كل عام وحتى 28 من الشهر ذاته ذكرى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات وبدأت في عام 1980.