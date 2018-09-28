ترامب يوقع مشروع قانون للإنفاق يتفادى تهديدًا بإغلاق الحكومة حتى ديسمبر

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة مشروع قانون ضخم للإنفاق يقدم مئات المليارات من الدولارات لوزارة الدفاع، ويتفادى تهديدًا بإغلاق الحكومة الاتحادية على الأقل حتى ديسمبر/ كانون الأول.

ويتضمن مشروع القانون 675 مليار دولار لتمويل وزارة الدفاع للسنة المالية التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول 2019، وأيضًا أموالًا إضافية للحرب في أفغانستان، ومناطق أخرى، و180 مليار دولار لوزارات العمل، والصحة، والخدمات الإنسانية، والتعليم.

ويتضمن أيضًا إجراء يتيح للحكومة الاتحادية مواصلة العمل على الأقل حتى السابع من ديسمبر/كانون الأول رغم أن الكونجرس لم يقر حتى الآن مشاريع قوانين للإنفاق للسنة المالية بكاملها تغطي كل الوزارات.

وكان ترامب قد هدّد بأن يدع الحكومة تتوقف عن العمل في أول أكتوبر/ تشرين الأول إذا لم يوافق الكونجرس الأمريكي على الأموال التي يريدها لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

لكنه قال في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أقر مجلسا الشيوخ والنواب المشروع، إنه سيوقعه، ولن يدع الحكومة تتوقف عن العمل عندما تنتهي السنة المالية الحالية عند منتصف ليل الأحد.