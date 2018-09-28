الحرس الثوري الإيراني يعلن قتل أربعة متسللين من باكستان

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة، أنه قتل أربعة متسللين عبر الحدود الباكستانية، كانوا يخططون لتنفيذ هجوم داخل الأراضي الإيرانية.

وقال مصدر في الحرس لوكالة فرانس برس: “إن شخصين آخرينِ أصيبا بجروح في المواجهة التي وقعت ليلًا في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق)، مضيفًا أن “باقي الإرهابيين” فروا باتجاه باكستان.

وينشط تنظيم جند الله المناوئ للنظام الإيراني في هذه المحافظة الإيرانية، حيث تقيم غالبية من السنة من إثنية البلوش، وفي عام 2012، شكل منشقون عن هذا التنظيم مجموعة “جيش العدل” التي نفذت عدة عمليات.

وتتهم طهران الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية والباكستانية بتدريب هذه المجموعة وتجهيزها.

وتأتي هذه المواجهة على الحدود بعد أقل من أسبوع من اعتداء دامٍ، استهدف عرضًا عسكريًا في الأهواز جنوب غرب إيران، أوقع 24 قتيلًا.