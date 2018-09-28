وزير خارجية بريطانيا السابق يطلب من ماي “تمزيق” خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

طالب وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون رئيسة الوزراء تيريزا ماي تمزيق خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، في تصعيد للضغط عليها بينما تستعد للوقوف أمام حزب المحافظين المنقسم في مؤتمره السنوي الأسبوع المقبل.

وبقيت 6 أشهر بالضبط على التاريخ المحدد لخروج بريطانيا من التكتل، وهو يوم 29 من شهر مارس/آذار المقبل، ولم تتضح أغلب التفاصيل التنفيذية.

وإلى الآن لم تتوصل ماي إلى اتفاق على الخروج مع قادة الاتحاد، وهدد المناوئون لها في الحزب بالتصويت ضد أي اتفاق تبرمه.

ومما يعقد الموقف أن استطلاعًا للرأي نشر اليوم الجمعة أظهر أن 52 % من الناخبين البريطانيين سيؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي إذا أجري استفتاء جديد الآن على عضوية بلادهم في التكتل. واستبعدت ماي مرارًا إمكانية إعادة الاستفتاء.

وتشير التوقعات إلى أن جونسون، وهو من دعاة الخروج من الاتحاد، هو أبرز من يمكن أن يخلف ماي في زعامة الحزب.

وقال جونسون الذي استقال من منصب وزير الخارجية في شهر يوليو/تموز الماضي احتجاجًا على خطة ماي، “إن الخطة تجعل بريطانيا خارج الاتحاد وداخله في نفس الوقت وبنفس النسبة”.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة “ديلي تليجراف”، اليوم الجمعة، إن اقتراح الاتحاد الأوروبي الخاص ببقاء أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي الأوروبي إذا خرجت منه بريطانيا يصل إلى ضم جزء من بريطانيا اقتصاديًا إلى الاتحاد.