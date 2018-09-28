أردوغان يتهم أمريكا بعدم التزام خارطة الطريق المتفق عليها حول منبج السورية

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة، بعدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج في شمال سوريا.

ونقلت صحيفة “حريت” التركية اليوم الجمعة عن أردوغان قوله إن “وحدات حماية الشعب لا تزال في منبج”، متهمًا الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب خارطة الطريق المتفق عليها”.

ونقل عن أردوغان قوله للصحفيين بعد زيارته الأخيرة لنيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة “لم تلتزم الولايات المتحدة بكل تأكيد بالجدول الزمني المتفق عليه في خارطة الطريق الخاصة بمنبج ولم تغادر وحدات حماية الشعب المنطقة.. أصحاب الأرض الحقيقيون لم يستقروا فيها بعد”.

وبموجب اتفاق بين الدولتين تم التوصل إليه في حزيران/يونيو تقوم القوات التركية والأمريكية بدوريات في منبج لإخراج مقاتلي وحدات حماية الشعب منها، حيث تعتبر تركيا الوحدات منظمة “إرهابية” على صلة بمقاتلين أكراد ينشطون على أراضيها.