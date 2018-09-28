ظريف يرفض اتهامات إسرائيل لإيران بحيازة مخزن نووي سري

رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، اتهامات إسرائيل لطهران بحيازة مخزن سري للأسلحة النووية.

وكتب ظريف في تغريدة على “تويترّ: “لن يؤدي أي عرض هواة أبدًا إلى إخفاء واقع أن إسرائيل هي النظام الوحيد في منطقتنا الذي يملك برنامجًا للأسلحة النووية سريًا وغير معلن”، داعيًا إسرائيل إلى فتح برنامجها “غير الشرعي للأسلحة النووية” أمام مفتشين دوليين.

وجاء تعليق ظريف، ردًّا على اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس لإيران، بإخفاء مواد نووية في مستودع بطهران، قائلًا: إن “ذلك أثبت أنها لم تتخلَ عن برنامجها للأسلحة النووية”.

وقال نتنياهو، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة: “اليوم أكشف لأول مرة أن إيران تملك مستودعًا سريًا آخر في طهران، مستودعًا لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج إيران النووي السري”.

وأضاف: “منذ أن داهمنا الأرشيف الذي كانوا مشغولين بتطهير المستودع الذري. فقط في الشهر الماضي نقلوا 15 كيلوغرامًا من المواد المشعة، تعرفون ماذا فعلوا بها؟.. وأجاب قائلًا: “نقلوها ونشروها حول طهران في محاولة لإخفاء الدليل”.