الكشف عن قضية فساد “ضخمة” في مطار إسطنبول الجديد

كشف تقرير صحفي عن قضية فساد ضخمة بملياري دولار، شهدها مطار إسطنبول الجديد المقرر افتتاحه نهاية الشهر المقبل.

ونقل تقرير صحيفة “جمهورييت” المعارضة في تركيا، عن أيكوت أردغودو مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض والنائب عن مدينة إسطنبول، قوله إن “الحكومة غضت الطرف عن عشرات التجاوزات التي تتعلق بطرق الإنشاءات التي تتولاها شركات مقاولات تابعة لها”.

وأضاف أردوغودو أن “أساسات المشروع مهددة نتيجة وجود تلاعب مروع دون مراعاة المواصفات القياسية”.

وأوضح أن “الأجزاء التي تحتاج لحفر بعمق 10 أمتار طبقًا للتصميمات المعدة سلفًا، حُفرت بعمق 5 أمتار فقط، كما جرى التلاعب في كميات الحديد والأسمنت المفترض توافرها لإقامة الأعمدة الخرسانية.

وأكد أنه “سيتقدم للنائب العام بشكوى تفصيلية، تظهر حجم إهدار المال العام”.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، أن المطار سيفتتح في موعده المقرر بالتزامن مع أعياد البلاد في الـ29 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، رغم تكهنات بإمكانية تأجيله في ظل الاضرابات التي نفذها عاملون في المطار، إضافة لتدهور سعر صرف الليرة.

وكان موقع “أحوال” التركي أشار في وقت سابق إلى أن “افتتاح المطار الجديد، يمكن أن يتم تأجيله إلى نهاية العام الجاري، وسط تكهنات تفيد بإمكانية التأجيل لمطلع العام المقبل، وعزز ذلك وجود حجوزات لمواطنين مطلع العام المقبل بمطار أتاتورك وليس بالمطار الجديد”.

ونقل الموقع عن مراقبين قولهم إن “هناك همساً يتردد في أروقة المطار الجديد مفاده أن أردوغان يطمح إلى وضع اسمه عليه، ليصبح مطار أردوغان بدلا من أتاتورك”.